Частина Черкас без світла: причину пояснили в обленерго

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У відділі комунікацій запевняють: «Це звичайне аварійне відключення. Світло з’явиться впродовж трьох годин».

Нагадаємо

Ббез світла 30 травня одночасно залишилися абоненти у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Відбулися тимчасові відключення електроенергії й в сусідній Молдові.

Відключення світла минулої доби - наймасштабніше з лютого і торкнулося майже 2 млн споживачів у 12 областях.

Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.