Частина Черкас без світла: причину пояснили в обленерго
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Деякі вулиці Черкас залишилися без світла. Під вимкнення електроенергії потрапили такі райони: "Казбет", "Соснівка" та Південно-Західний, а також бульвар Шевченка та вулиці Кривалівська і Пастерівська. Причину пояснили УНН в Черкасиобленерго.
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У відділі комунікацій запевняють: «Це звичайне аварійне відключення. Світло з’явиться впродовж трьох годин».
Нагадаємо
Ббез світла 30 травня одночасно залишилися абоненти у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Відбулися тимчасові відключення електроенергії й в сусідній Молдові.
Відключення світла минулої доби - наймасштабніше з лютого і торкнулося майже 2 млн споживачів у 12 областях.
Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.