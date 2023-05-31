Часть Черкасс без света: причину объяснили в облэнерго

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Детали

В отделе коммуникаций уверяют: «Это обычное аварийное отключение. Свет появится в течение трех часов».

Напомним

Без света 30 мая одновременно остались абоненты в 12 областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. Произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.

Отключение света в прошедшие сутки - самое масштабное с февраля и коснулось почти 2 млн потребителей в 12 областях.

Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.