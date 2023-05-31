Наймасштабніше відключення світла з лютого - Міненерго

Деталі

Міністерство зазначає, що, починаючи з лютого, це була найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів. Причиною відключень стала розсинхронізація енергосистеми України через надзвичайну ситуацію, яка відбулася в оператора системи передачі електроенергії 30 травня близько 13:00, пояснюють в міністерстві.

Загалом без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

У відомстві додали, що 30 травня ворожих масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не було зафіксовано.

Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися.

Доповнення

Через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії й в сусідній Молдові.

Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.