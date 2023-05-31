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Самое масштабное отключение света с февраля - Минэнерго

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Отключение света за прошедшие сутки - самое масштабное с февраля и коснулось почти 2 млн потребителей в 12 областях, отмечают в Минэнерго, пишет УНН.

Детали 

Министерство отмечает, что, начиная с февраля, это было наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей. Причиной отключений стала рассинхронизация энергосистемы Украины из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии 30 мая около 13:00, объясняют в министерстве.

В целом без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях - Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. 

В ведомстве добавили, что 30 мая вражеских массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру не было зафиксировано. 

Генерация полностью покрывает потребности потребителей,  отключения абонентов не планировались.

Дополнение 

Из-за этой аварийной ситуации произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.

Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

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