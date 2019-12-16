Частина бойовиків на Донбасі ухиляються від отримання російського громадянства - розвідка

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У лавах бойовиків на Донбасі частина військовослужбовців з числа місцевого населення, продовжує ухилятися від отримання російського громадянства. Таким чином вони намагаються уникнути продовження служби в російсько-окупаційних військах. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.