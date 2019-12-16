Частина бойовиків на Донбасі ухиляються від отримання російського громадянства - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У лавах бойовиків на Донбасі частина військовослужбовців з числа місцевого населення, продовжує ухилятися від отримання російського громадянства. Таким чином вони намагаються уникнути продовження служби в російсько-окупаційних військах. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування намагається прискорити процес отримання громадянства РФ особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК", - сказав Гуцуляк.
Зокрема, посилюється агітаційно-пропагандистська робота шляхом нав’язування хибних надій на отримання привілеїв та пільг у разі оформлення російського громадянства. Також в окупантів здійснюється примус військовослужбовців до отримання російських паспортів через погрози звільнення з військової служби.
Водночас частина військовослужбовців з числа місцевого населення, продовжує ухилятися від отримання російського громадянства. Таким чином вони намагаються уникнути продовження служби в російсько-окупаційних військах.
"Крім того, як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, на зниження зацікавленості в оформленні громадянства РФ, вплинуло розпорядження російського командування про вилучення та зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їх звільнення з військової служби під приводом запобігання дезертирству", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, бойовики посилюють передові підрозділи.