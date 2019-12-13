Бойовики посилюють передові підрозділи - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, бойовики посилюють передові підрозділи. Також до їх снайперських пар входять російські кадрові військовослужбовці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює передові підрозділи з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ снайперами", - сказав Гуцуляк.
Ці заходи окупанти проводять з метою недопущення стабілізації обстановки, нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил та провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. При цьому, окупанти використовують тактику прикриття дій снайперів веденням вогню з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї з метою недопущення виявлення їх вогневих позицій.
"За інформацією розвідки, до складу снайперських пар противника входять російські кадрові військовослужбовці, про прибуття яких з РФ на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей повідомлялось ще 4 грудня", - підсумував речник Міноборони.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, на території окупованого Донбасу серед бойовиків зросла інтенсивність тренувань з уточненням першочергових цілей для ураження чергових артилерійських підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін.