Чалий особисто подякував Помпео за "кримську декларацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий за дорученням Президента Петра Порошенко особисто подякував державному секретарю США Майку Помпео за декларацію політики США щодо Криму, або так звану кримську декларацію. Про це український дипломат повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За дорученням Президента України Петра Порошенка особисто подякував державному секретарю США Майку Помпео за ухвалу декларації політики США щодо Криму (думаю, в майбутньому буде згадуватися як "декларація Помпео"). Також обговорили подальші спільні кроки. Стратегічне партнерство Україна-США, що називається, набирає обертів!" - зазначив Чалий.
Нагадаємо, раніше американська адміністрація оприлюднила декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майка Помпео.