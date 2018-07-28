Чалий особисто подякував Помпео за "кримську декларацію"

"За дорученням Президента України Петра Порошенка особисто подякував державному секретарю США Майку Помпео за ухвалу декларації політики США щодо Криму (думаю, в майбутньому буде згадуватися як "декларація Помпео"). Також обговорили подальші спільні кроки. Стратегічне партнерство Україна-США, що називається, набирає обертів!" - зазначив Чалий.

Нагадаємо, раніше американська адміністрація оприлюднила декларацію про невизнання анексії Криму Російською Федерацією. Документ, який офіційно і публічно проголошує політикою Вашингтона невизнання незаконного приєднання українського півострова до Росії, опублікований за підписом держсекретаря США Майка Помпео.