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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 32023 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 96729 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121680 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129365 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167960 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152935 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140764 просмотра

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Чалый лично поблагодарил Помпео за "крымскую декларацию"

Чалый лично поблагодарил Помпео за "крымскую декларацию"

Киев  •  УНН

 • 10816 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый по поручению Президента Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря Майка Помпео за декларацию политики США по Крыму, или так называемую крымскую декларацию. Об этом украинский дипломат сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за постановление декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как "декларация Помпео"). Также обсудили дальнейшие совместные шаги. Стратегическое партнерство Украина-США, что называется, набирает обороты!" - отметил Чалый.

Напомним, ранее американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова к России, опубликован за подписью госсекретаря США Майка Помпео.

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