Чалый лично поблагодарил Помпео за "крымскую декларацию"

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за постановление декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как "декларация Помпео"). Также обсудили дальнейшие совместные шаги. Стратегическое партнерство Украина-США, что называется, набирает обороты!" - отметил Чалый.

Напомним, ранее американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова к России, опубликован за подписью госсекретаря США Майка Помпео.