Чалый лично поблагодарил Помпео за "крымскую декларацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый по поручению Президента Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря Майка Помпео за декларацию политики США по Крыму, или так называемую крымскую декларацию. Об этом украинский дипломат сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По поручению Президента Украины Петра Порошенко лично поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за постановление декларации политики США в отношении Крыма (думаю, в будущем будет упоминаться как "декларация Помпео"). Также обсудили дальнейшие совместные шаги. Стратегическое партнерство Украина-США, что называется, набирает обороты!" - отметил Чалый.
Напомним, ранее американская администрация обнародовала декларацию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание незаконного присоединения украинского полуострова к России, опубликован за подписью госсекретаря США Майка Помпео.