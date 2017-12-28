Бюджет України отримав 3,4 млрд грн від приватизації держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. До Державного бюджету України у 2017 році надійшло 3,376 млрд гривень від приватизації державного майна. Про це повідомив у Facebook керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.
“Приватизація забезпечила 3,376 млрд грн, і це найкращий показник з 2012 року”, - наголосив він.
Як уточнив В.Трубаров, загалом Фонд держмайна перерахував до бюджету 5 млрд 345 млн 612 тис. гривень, що майже вдвічі перевищує показник 2016 року.
“Оренда державного майна забезпечила 1 млрд 51 млн 756 тис. грн надходжень до бюджету. Дивідендів сплачено у розмірі 917 млн 333 тис. грн”, - додав голова ФДМУ.
Нагадаємо, станом на 22 грудня до Держбюджету надійшло 1,041 млрд грн від оренди державного майна.