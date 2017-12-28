Бюджет Украины получил 3,4 млрд грн от приватизации госимущества

“Приватизация обеспечила 3,376 млрд грн, и это лучший показатель с 2012 года”, — подчеркнул он.

Как уточнил В.Трубаров, в целом Фонд госимущества перечислил в бюджет 5 млрд 345 млн 612 тыс. грн, что почти вдвое превышает показатель 2016 года.

“Аренда государственного имущества обеспечила 1 млрд 51 млн 756 тыс. грн поступлений в бюджет. Дивидендов уплачено в размере 917 млн ​​333 тыс. грн”, - добавил глава ФГИУ.

Напомним, по состоянию на 22 декабря в Госбюджет поступило 1,041 млрд грн от аренды государственного имущества.