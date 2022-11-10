Бюджет-2023: Мінфін пояснив погіршення прогнозу ВВП

Цитата

"Прогноз - це річ досить об'єктивна: як це може бути в нинішній ситуації. Багато невизначеності, факторів невизначеності безліч. І від того, як довго буде тривати війна, до того моменту, коли ми переможемо. У якій стадії. І т.д., і т.д. Як це вплине на економіку, економічну динаміку. Тому, прогнози - це така річ, вона в нинішних умовах непередбачувана. Але нам потрібно жити, будувати країну і бюджет. І ми переглянули прогноз в бік зменшення. Оскільки останні обстріли критичної інфраструктури, які були, - вони позначаються на економічній життєдіяльності країни", - зазначив Марченко.

З його слів, такі речі впливають не лише на життя громадян, але і на активність бізнесу і т.д.

"Тому прогноз був скорегований. Знову ж таки, якщо він буде кращий, ніж ми закладаємо, - це будуть більші надходження до бюджету і більші можливості в держави, щоб забезпечувати соціальний захист громадян і збільшувати інші важливі видатки", - зауважив він.

Доповнення

3 листопада Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2023 рік - рекордно завчасно.

У нього закладено реальне зростання ВВП на рівні 3,2%, хоч до першого читання прогноз був 4,6%.