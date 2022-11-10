Бюджет-2023: Минфин объяснил ухудшение прогноза ВВП

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"Прогноз – это вещь достаточно объективная: как это может быть в нынешней ситуации. Много неопределенности, факторов неопределенности множество. И от того, как долго будет длиться война, до того момента, когда мы победим. В какой стадии. И т.д., и т.д. Как это повлияет на экономику, экономическую динамику. Поэтому прогнозы - это такая вещь, она в нынешних условиях непредсказуема, но нам нужно жить, строить страну и бюджет, и мы пересмотрели прогноз в сторону уменьшения. Поскольку последние обстрелы критической инфраструктуры, которые были, - они сказываются на экономической жизнедеятельности страны", - отметил Марченко.

По его словам, такие вещи влияют не только на жизнь граждан, но и на активность бизнеса и т.д.

"Поэтому прогноз был скорректирован. Опять же, если он будет лучше, чем мы закладываем, - это будут большие поступления в бюджет и большие возможности у государства, чтобы обеспечивать социальную защиту граждан и увеличивать другие важные расходы", - отметил он.

Дополнение

3 ноября Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2023 год – рекордно заблаговременно.

В него заложен реальный рост ВВП на уровне 3,2%, хотя в первом чтении прогноз был 4,6%.