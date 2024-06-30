Били з мінометів та артилерії: ворог атакував шість громад Сумщини
Київ • УНН
Росіяни обстріляли шість населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши 59 вибухів.
Протягом дня 30 червня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 59 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- По Есманьській громаді здійснено обстріл з використанням FPV-дронів — 6 вибухів, мінометні обстріли — 12 вибухів.
- По Середино-Будській громада військові РФ били з артилерії — 3 вибухи.
- 8 мін скинули російські військові на територію Шалигинської громади.
- Юнаківська громада була під артилерійським обстрілом — 11 вибухів.
- 16 вибухів зафіксовано у Великописарівській громаді. РФ атакувала з артилерії.
- По краснопільській громаді був артилерійський обстріл — 3 вибухи.
Ворог 7 разів обстріляв Сумщину: зафіксовано 29 вибухів30.06.24, 08:52 • 21248 переглядiв