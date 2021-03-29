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Бущан вибачився перед Миколенко за його вилучення: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Воротар збірної України Георгій Бущан підбив підсумки поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 із Фінляндією (1:1), інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Бущан взяв частину провини на себе за пропущений гол наприкінці матчу із Фінляндією (коли Віталій Миколенко збив суперника, отримавши вилучення і пенальті в бік українських воріт), який коштував “жовто-блакитним” перемоги.

Цитата

“В цілому незадоволені результатом, особливо кінцівкою гри — потрібно було грамотніше зіграти. Контролювали гру, мали достатньо моментів, але, на жаль, не вдалося реалізувати їх. Суперник добре оборонявся, це команда, яка бореться до останньої хвилини. Напевно, нам не вистачило концентрації.

Ми підтримали Миколенко. Швидше за все, мені треба було підказати йому, що м’яч потрібно вибити. Я сказав, щоб він мені скидав — цим я його, напевно, заплутав. Хотів би вибачитися за це”, — наголосив страж воріт.

Нагадаємо

Збірна Іспанії в додатковий час врятувалася від другої втрати очок.

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