Відбір на ЧС-2022: збірна Іспанії в додатковий час врятувалася від другої втрати очок

Деталі

Кварацхелія відкрив рахунок перед самою перервою. Попри точний постріл Феррана Торреса на 56 хвилині, іспанці були близькими до другої поспіль сенсаційної втрати у відбірковому циклі. Однак їх рятівником виявився Дані Ольмо, який на 90 + 2 хвилині подарував “фурії роха” три очки — 1:2.

В активі іспанців стало чотири очки. У першому турі вони зіграли внічию із Грецією — 1:1. Грузія в своєму пасиві має два фіаско.

Доповнення

В інших протистояннях змагального вечора Вірменія обіграла Ісландію 2:0, а Данія декласувала Молдову — 8:0.