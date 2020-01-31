Бундестаг зняв імунітет з голови фракції "Альтернатива для Німеччини"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Німецький Бундестаг ухвалив рішення зняти імунітет з голови парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Александера Ґауланда. За це депутати Бундестагу проголосували в четвер, 30 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Таким чином депутати виконали рекомендацію профільного парламентського комітету. Процедура відбулася без участі представників АдН, які утримались не лише від голосування, але й від виступів перед ним.
Рішення відкрило шлях до "виконання судових рішень щодо обшуків та конфіскації", які стосуються політика, зазначається в тексті ухваленого Бундестагом документа.
Нагадаємо, Меркель випередила Аденауера за тривалістю перебування на посаді канцлера ФРН.