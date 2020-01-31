Бундестаг снял иммунитет с председателя фракции "Альтернатива для Германии"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Немецкий Бундестаг принял решение снять иммунитет с председателя парламентской фракции "Альтернатива для Германии" (АПН) Александера Ґауланда. За это депутаты Бундестага проголосовали в четверг, 30 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Таким образом депутаты выполнили рекомендацию профильного парламентского комитета. Процедура прошла без участия представителей АПН, которые воздержались не только от голосования, но и от выступлений перед ним.
Решение открыло путь к "исполнению судебных решений по обысков и конфискации", которые касаются политика, отмечается в тексте принятого Бундестагом документа.
Напомним, Меркель опередила Аденауэра по продолжительности пребывания на посту канцлера ФРГ.