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Меркель опередила Аденауэра по продолжительности пребывания на посту канцлера ФРГ

Меркель опередила Аденауэра по продолжительности пребывания на посту канцлера ФРГ

Киев  •  УНН

 • 12037 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ангела Меркель вчера, 22 декабря, сравнялась, а сегодня обогнала первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра по продолжительности пребывания на посту главы правительства ФРГ. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Сегодня она занимает эту должность ровно 5144 дней, в то время как Аденауэр правил 5143 дня - с 15 сентября 1949 до 15 октября 1963 года.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель выходит на второе место среди руководителей послевоенной Германии по продолжительности пребывания на канцлерском посту. В воскресенье, 22 декабря, исполнилось 5143 дня с того момента, когда она впервые возглавила правительство. Это произошло 22 ноября 2005 года. Ровно столько же возглавлял правительство первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конец эпохи Меркель: почему этот термин для канцлера станет последним и может ее изменить.

Отныне дольше, чем она, правил только Гельмут Коль. Он провел в кресле главы правительства ФРГ 5869 дней - с 1 октября 1982 по 26 октября 1998 года. Очевидно, что он в обозримом будущем останется рекордсменом, ведь Меркель нужно еще 725 дней - то есть оставаться на своем посту до 17 декабря 2021 года, чтобы править столько, сколько же как Коль.

Напомним, год назад Меркель объявила о том, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост канцлера и даже претендовать на место в Бундестаге. Следующие же парламентские выборы, если "большая коалиция" из ХДС/ХСС и социал-демократов вообще не развалится, пройдут не позже 24 октября 2021 года.

Однако шансы перегнать Коля у Меркель все же остаются. Это случится, если она будет исполнять обязанности канцлера и после выборов, например, если переговоры о создании новой правящей коалиции существенно затянутся.

Как сообщалось ранее в УНН, почти половина жителей Германии в 2018 году поддержала отставку Меркель.

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