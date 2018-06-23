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Майже половина жителів Німеччини підтримала відставку Меркель

Майже половина жителів Німеччини підтримала відставку Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Проведене дослідницькою компанією YouGov опитування показало, що 43% жителів Німеччини виступають за відставку канцлера Ангели Меркель. Про це повідомляє видання The Local з посиланням на матеріали дослідження, інформує УНН.

У той же час, 42% респондентів мають намір, щоб Меркель залишилася на посту канцлера, ще 15% опитаних не змогли дати визначену відповідь. Серед виборців Християнсько-демократичного союзу (на чолі стоїть Меркель) і Християнсько-соціального союзу під головуванням глави МВС Німеччини Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) за відставку Меркель виступають 27%, ще 63% вважають, що канцлер не повинна залишати свій пост. Також 48% прихильників Лівої партії підтримують кандидатуру Меркель.

При цьому 32% опитаних вважають, що ХДС/ХСС може розпастися через розбіжності з міграційного питання всередині альянсу, ще 45% респондентів не згодні з цією позицією. Також не менш половини німців заявили, що не вірять в можливість коаліції проіснувати до наступних виборів в Німеччині в 2021 році.

Як повідомляв УНН, євро залишиться в майбутньому основною валютою Європейського союзу, впевнений глава мінфіну Німеччини Олаф Шольц.

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