Почти половина жителей Германии поддержала отставку Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Проведенный исследовательской компанией YouGov опрос показал, что 43% жителей Германии выступают за отставку канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на материалы исследования, информирует УНН.
В то же время, 42% респондентов намерены, чтобы Меркель осталась на посту канцлера, еще 15% опрошенных не смогли дать определенный ответ. Среди избирателей Христианско-демократического союза (во главе стоит Меркель) и Христианско-социального союза под председательством главы МВД Германии Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) за отставку Меркель выступают 27%, еще 63% считают, что канцлер не должна покидать свой пост. Также 48% сторонников Левой партии поддерживают кандидатуру Меркель.
При этом 32% опрошенных считают, что ХДС/ХСС может распасться из-за разногласий по миграционному вопросу внутри альянса, еще 45% респондентов не согласны с этой позицией. Также не менее половины немцев заявили, что не верят в возможность коалиции просуществовать до следующих выборов в Германии в 2021 году.
Как сообщал УНН, евро останется в будущем основной валютой Европейского союза, уверен глава Минфина Германии Олаф Шольц.