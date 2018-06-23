Почти половина жителей Германии поддержала отставку Меркель

В то же время, 42% респондентов намерены, чтобы Меркель осталась на посту канцлера, еще 15% опрошенных не смогли дать определенный ответ. Среди избирателей Христианско-демократического союза (во главе стоит Меркель) и Христианско-социального союза под председательством главы МВД Германии Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) за отставку Меркель выступают 27%, еще 63% считают, что канцлер не должна покидать свой пост. Также 48% сторонников Левой партии поддерживают кандидатуру Меркель.

При этом 32% опрошенных считают, что ХДС/ХСС может распасться из-за разногласий по миграционному вопросу внутри альянса, еще 45% респондентов не согласны с этой позицией. Также не менее половины немцев заявили, что не верят в возможность коалиции просуществовать до следующих выборов в Германии в 2021 году.

Как сообщал УНН, евро останется в будущем основной валютой Европейского союза, уверен глава Минфина Германии Олаф Шольц.