Меркель випередила Аденауера за тривалістю перебування на посаді канцлера ФРН

Сьогодні вона займає цю посаду рівно 5144 дні, в той час як Аденауер правив 5143 дні - з 15 вересня 1949 року до 15 жовтня 1963 року.

"Канцлер ФРН Ангела Меркель виходить на друге місце серед керівників післявоєнної Німеччини за тривалістю перебування на канцлерському посту. У неділю, 22 грудня, виповнилося 5143 дня з того моменту, коли вона вперше очолила уряд. Це сталося 22 листопада 2005 року. Рівно стільки ж очолював уряд перший федеральний канцлер Західної Німеччини Конрад Аденауер", - йдеться у повідомленні.

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Відтепер довше, ніж вона, правив тільки Гельмут Коль. Він провів в кріслі глави уряду ФРН 5869 днів - з 1 жовтня 1982 року по 26 жовтня 1998 року. Очевидно, що він в осяжному майбутньому залишиться рекордсменом, адже Меркель потрібно ще 725 днів - тобто залишатися на своїй посаді до 17 грудня 2021 року, аби правити стільки, скільки Коль.

Нагадаємо, рік тому Меркель оголосила про те, що більше не буде виставляти свою кандидатуру на пост канцлера і навіть претендувати на місце в Бундестазі. Наступні ж парламентські вибори, якщо "велика коаліція" з ХДС/ХСС і соціал-демократів взагалі не розвалиться, пройдуть найпізніше 24 жовтня 2021 року.

Проте шанси перегнати Коля у Меркель все ж залишаються. Це трапиться, якщо вона буде виконувати обов'язки канцлера і після виборів, наприклад, якщо переговори про створення нової правлячої коаліції істотно затягнуться.

Як повідомлялося раніше в УНН, майже половина жителів Німеччини у 2018 році підтримала відставку Меркель.