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Букмекери змінили прогнози щодо фіналістів Євробачення-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. За кілька годин до фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швейцарець Лука Хенні. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Eurovisionworld.

Букмекери й надалі прогнозують голландцю Дункану Лоуренсу перемогу у пісенному конкурсі, як і срібло для австралійки Кейт Міллер-Хайдке. Проте бронзу тепер вони передбачають представнику Швейцарії — Луці Хенні.

Від так, перша десятка претендентів на перемогу у фіналі Євробачення, на думку букмекерів виглядає так:
1. Нідерланди — Дункан Лоуренс, Arcade — 43%
2. Австралія — Кейт Міллер-Хайдке, Zero Gravity — 11%
3. Швейцарія — Лука Хенні She Got Me — 9%
4. Швеція — Джон Лундвік, Too Late for Love — 6%
5. Італія — Мамуд, Soldi — 4%
6. Ісландія — Hatari, Hatri mun sigra — 4%.
7. Росія — Сергій Лазарєв, Scream — 3%
8. Азербайджан — Чингіз, Truth — 3%
9. Норвегія — KEiiNO, Spirit in the Sky — 2%.
10. Франція — Білал Ассане, Roi — 3%

Нагадаємо, 18 травня о 22:00 стартує фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019”.

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