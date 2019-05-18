Сьогодні відбудеться фінал “Євробачення-2019”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2019” відбудеться сьогодні, 18 травня, передає УНН.
Трансляція розпочнеться о 22 годині за київським часом.
Послідовність фіналістів 26 країн-учасниць така: Мальта, Албанія, Чехія, Німеччина, Росія, Данія, Сан-Марино, Північна Македонія, Швеція, Словенія, Кіпр, Нідерланди, Греція, Ізраїль, Норвегія, Велика Британія, Ісландія, Естонія, Білорусь, Азербайджан, Франція, Італія, Сербія, Швейцарія, Австралія, Іспанія.
Нагадаємо, Україна цього року участі у пісенному конкурсі не бере, відповідно, голосувати українці за своїх фаворитів теж не зможуть.
Як повідомляв УНН, Google передбачив переможця Євробачення-2019 на підставі пошукових запитів.
Після двох півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2019 букмекери прогнозують, що в трійку фіналістів увійдуть представник від Нідерландів Дункан Лоуренс, представниця Австралії Кейт Міллер-Хайдке та швед Джон Лундвік.