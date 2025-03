Букмекеры изменили прогнозы относительно финалистов Евровидения-2019

Букмекеры и в дальнейшем прогнозируют голландцу Дункану Лоуренсу победу в песенном конкурсе, как и серебро для австралийки Кейт Миллер-Хайдке. Однако бронзу теперь они предусматривают представителю Швейцарии - Луке Хенни.

Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения, по мнению букмекеров, выглядит так:

1. Нидерланды - Дункан Лоуренс, Arcade - 43%

2. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 11%

3. Швейцария - Лука Хенни, She Got Me - 9%

4. Швеция - Джон Лундвик, Too Late for Love - 6%

5. Италия - Мамуд, Soldi - 4%

6. Исландия - Hatari, Hatri mun sigra - 4%.

7. Россия - Сергей Лазарев, Scream - 3%

8. Азербайджан - Чингиз, Truth - 3%

9. Норвегия - KEiiNO, Spirit in the Sky - 2%.

10. Франция - Билал Ассане, Roi - 3%

Напомним, 18 мая в 22:00 стартует финал песенного конкурса "Евровидение-2019" .