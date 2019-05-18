Букмекеры изменили прогнозы относительно финалистов Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За несколько часов до финала песенного конкурса Евровидение-2019 букмекеры прогнозируют, что в тройку финалистов войдут представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс, представительница Австралии Кейт Миллер-Хайдке и швейцарец Лука Хенни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Eurovisionworld.
Букмекеры и в дальнейшем прогнозируют голландцу Дункану Лоуренсу победу в песенном конкурсе, как и серебро для австралийки Кейт Миллер-Хайдке. Однако бронзу теперь они предусматривают представителю Швейцарии - Луке Хенни.
Первая десятка претендентов на победу в финале Евровидения, по мнению букмекеров, выглядит так:
1. Нидерланды - Дункан Лоуренс, Arcade - 43%
2. Австралия - Кейт Миллер-Хайдке, Zero Gravity - 11%
3. Швейцария - Лука Хенни, She Got Me - 9%
4. Швеция - Джон Лундвик, Too Late for Love - 6%
5. Италия - Мамуд, Soldi - 4%
6. Исландия - Hatari, Hatri mun sigra - 4%.
7. Россия - Сергей Лазарев, Scream - 3%
8. Азербайджан - Чингиз, Truth - 3%
9. Норвегия - KEiiNO, Spirit in the Sky - 2%.
10. Франция - Билал Ассане, Roi - 3%
Напомним, 18 мая в 22:00 стартует финал песенного конкурса "Евровидение-2019" .