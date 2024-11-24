В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба: ранены полицейские
Киев • УНН
В Аммане вооруженный мужчина открыл огонь возле посольства Израиля, в результате чего ранены трое полицейских. Нападавший был застрелен, а район инцидента оцеплен правоохранителями.
Утром, 24 ноября, в Киеве слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в столице продолжается. Об этом сообщает Общественное, пишет УНН.
Детали
В Иордании вооруженный мужчина устроил стрельбу возле посольства Израиля. В результате инцидента были ранены трое полицейских, а сам нападавший - застрелен. Паро это сообщает Reuters, пишет УНН.
После стрельбы в столице Иордании Аммане возле израильского посольства в воскресенье на место прибыли правоохранительные органы и машины «скорой помощи». Это произошло в районе Рабия.
Полиция призвала жителей оставаться дома, поскольку сотрудники службы безопасности проводят поиски преступников, рассказал источник западных СМИ в службах безопасности.
По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства Израиля.
Позже источник службы безопасности рассказал Reuters, что вооруженный мужчина был застрелен и трое полицейских - ранены после того, как инцидент со стрельбой возле израильского посольства закончился.
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