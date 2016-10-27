Будівельні компанії столиці з початку року виконали робіт майже на 9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У січні–серпні 2016 року підприємствами Києва виконано будівельних робіт на суму 8991,7 млн грн. Про це УНН повідомили в Головному управлінні статистики Києва.
Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 118,5%.
Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. проти січня–серпня 2015р. з будівництва житлових будівель становив 114,2%, нежитлових будівель – 110,7%, інженерних споруд – 138,0%.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.