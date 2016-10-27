Строительные компании столицы с начала года выполнили работ почти на 9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В январе-августе 2016 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 8991,7 млн грн. Об этом УНН сообщили в Главном управлении статистики Киева.
Индекс строительной продукции в январе–августе 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составил 118,5%.
Индекс строительной продукции в январе–августе 2016 г. против января–августа 2015г. по строительству жилых зданий составил 114,2%, нежилых зданий – 110,7%, инженерных сооружений – 138,0%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО “ХК “Киевгорстрой” сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. кв. метров жилья.