Строительные компании столицы с начала года выполнили работ почти на 9 млрд грн

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15 марта, 19:03 • 115749 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168214 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138938 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131317 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113406 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105832 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101712 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135910 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. В январе-августе 2016 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 8991,7 млн грн. Об этом УНН сообщили в Главном управлении статистики Киева.

Индекс строительной продукции в январе–августе 2016 г. по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. составил 118,5%.

Индекс строительной продукции в январе–августе 2016 г. против января–августа 2015г. по строительству жилых зданий составил 114,2%, нежилых зданий – 110,7%, инженерных сооружений – 138,0%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли — путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ПАО “ХК “Киевгорстрой” сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. В 2016 году холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тыс. кв. метров жилья.

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