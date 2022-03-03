Будіть їх хоч феєрверками: миколаївців просять влаштувати окупантам безсонні ночі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Найнебезпечніше зараз - дати можливість окупантам освоїтися на українській землі. Цього допустити не можна, вони не повинні спати, тому всіма підручними способами їх потрібно будити. Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає УНН.
Він зазначив, що нинішня тактика окупантів - знайти затишне місце і там базуватися. Але їх планам потрібно перешкодити.
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"Я прошу не давати їм спати, хоч феєрверками, хоч чим завгодно, але спати їм не можна давати. Будь ласка, повідомляйте, де вони, будіть їх, бажано, пострілами. Давайте чинити опір, інакше потім буде пізно", - звернувся Кім до жителів Миколаївської області.
Також Кім опублікував відео, як горить техніка окупантів в Миколаївській області.