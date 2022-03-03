Будите их хоть фейерверками: николаевцев просят устроить оккупантам бессонные ночи

Он отметил, что нынешняя тактика оккупантов - найти укромное место и там базироваться. Но их планам нужно помешать.

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"Я прошу не давать им спать, хоть фейерверками, хоть чем угодно, но спать им нельзя давать. Пожалуйста сообщайте где они, будите их, желательно, выстрелами. Давайте сопротивляться, иначе потом будет поздно", - обратился Ким к жителям Николаевской области.

Также Ким опубликовал видео, как горит техника оккупантов в Николаевской области.