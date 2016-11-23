Будемо грати лише на перемогу – А.Ярмоленко

“Ми розуміємо, що показали не той результат, який очікували на початку групового етапу. Тож у нас немає іншого виходу, крім як виходити на поле та намагатися виправити цю ситуацію. У будь-якому випадку ми будемо грати лише на перемогу, сподіваюся, нам вдасться її досягти”, — сказав футболіст.

Також А.Ярмоленко заявив про важкість зміни рівня суперників у внутрішньому чемпіонаті та у Лізі чемпіонів.

“Дуже важко перелаштуватися з нашого чемпіонату на ігри Ліги чемпіонів. Рівень дуже сильно відрізняється. Перші хвилини доводиться адаптовуватися, тому що швидкості зовсім інші. Але нічого страшного, потрібно виходити з ситуації, грати в той футбол, який ми вміємо, та який властивий київському “Динамо”, — підсумував вінгер.

Нагадаємо, що перед 5-м туром у групі В “Динамо” має 1 пункт, а у “Наполі” 7.