Будем играть только на победу - А.Ярмоленко

"Мы понимаем, что показали не тот результат, который ожидали в начале группового этапа. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как выходить на поле и пытаться исправить эту ситуацию. В любом случае мы будем играть только на победу, надеюсь, нам удастся ее достичь ", - сказал футболист.

Также А.Ярмоленко заявил о тяжести изменения уровня соперников во внутреннем чемпионате и в Лиге чемпионов.

"Очень трудно перестроиться с нашего чемпионата на игры Лиги чемпионов. Уровень очень сильно отличается. Первые минуты приходится адаптироваться, потому что скорости совсем другие. Но ничего страшного, нужно исходить из ситуации, играть в тот футбол, который мы умеем, и который присущ киевскому "Динамо", - подытожил вингер.

Напомним, что перед 5-м туром в группе В "Динамо" 1 пункт, а в "Наполи" 7.