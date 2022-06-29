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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Буде спекотно: речник Одеської ОВА натякнув про нові успіхи ЗСУ на Зміїному

Буде спекотно: речник Одеської ОВА натякнув про нові успіхи ЗСУ на Зміїному

Київ • УНН

 • 115989 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук натякнув у своєму Telegram, що незабаром будуть новини про успіхи Збройних сил України на острові Зміїний, пише УНН.

Цитата

“У середу в Україні ще спекотніше: температура підніметься до +35°. На деяких територіях дуже спекотно. Відповідальні за "зміїну" погоду – ЗСУ. Подробиці – згодом. Не заважаємо працювати військовим метеорологам”, – написав Братчук.

Нагадаємо

За два дні українські захисники двічі підряд вдарили по рашистах на острові Зміїний. Минулої доби внаслідок атаки знищено три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1". Окупанти не можуть дістатися до острова, щоб підвезти зброю.

Українські Національні Новини

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