Буде спекотно: речник Одеської ОВА натякнув про нові успіхи ЗСУ на Зміїному

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“У середу в Україні ще спекотніше: температура підніметься до +35°. На деяких територіях дуже спекотно. Відповідальні за "зміїну" погоду – ЗСУ. Подробиці – згодом. Не заважаємо працювати військовим метеорологам”, – написав Братчук.

Нагадаємо

За два дні українські захисники двічі підряд вдарили по рашистах на острові Зміїний. Минулої доби внаслідок атаки знищено три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир С1". Окупанти не можуть дістатися до острова, щоб підвезти зброю.