Будет жарко: спикер Одесской ОВА намекнул о новых успехах ВСУ на Змеином
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук намекнул в своем Telegram, что в скоро будут новости об успехах Вооруженных сил Украины на острове Змеиный, пишет УНН.
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“В среду в Украине еще жарче: температура поднимется до +35°. На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду – ВСУ. Подробности – позже. Не мешаем работать военным метеорологам”, – написал Братчук.
Напомним
За два дня украинские защитники дважды подряд ударили по рашистам на острове Змеиный. За прошедшие сутки в результате атаки уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1". Оккупанты не могут добраться до острова, чтобы подвезти оружие.