Будет жарко: спикер Одесской ОВА намекнул о новых успехах ВСУ на Змеином

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13:44 • 19832 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 27590 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 36325 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 12530 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук намекнул в своем Telegram, что в скоро будут новости об успехах Вооруженных сил Украины на острове Змеиный, пишет УНН.

Цитата

“В среду в Украине еще жарче: температура поднимется до +35°. На некоторых территориях очень жарко. Ответственные за "змеиную" погоду – ВСУ. Подробности – позже. Не мешаем работать военным метеорологам”, – написал Братчук.

Напомним

За два дня украинские защитники дважды подряд ударили по рашистам на острове Змеиный. За прошедшие сутки в результате атаки уничтожены три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1". Оккупанты не могут добраться до острова, чтобы подвезти оружие.

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