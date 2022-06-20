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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Будапешт пропонує експорт українського зерна через свою територію

Будапешт пропонує експорт українського зерна через свою територію

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Угорщина запропонувала свою територію як можливий маршрут для експорту українського зерна у зв'язку з порушенням звичайних маршрутів через Чорне море через вторгнення росії в Україну, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Пропозицію озвучив у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Він також сказав, що не очікує перебоїв у постачанні російського газу до Угорщини.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує надання Україні, Молдові, а також Грузії та Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

Раніше

Як писав УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блокування росією експорту українського зерна є військовим злочином.

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