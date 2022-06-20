Будапешт пропонує експорт українського зерна через свою територію

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Пропозицію озвучив у понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.

Він також сказав, що не очікує перебоїв у постачанні російського газу до Угорщини.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримує надання Україні, Молдові, а також Грузії та Боснії та Герцеговині статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

Раніше

Як писав УНН, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блокування росією експорту українського зерна є військовим злочином.