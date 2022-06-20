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13:44 • 38015 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 66556 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 58784 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 37763 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 64302 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 62086 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Будапешт предлагает экспорт украинского зерна через свою территорию

Будапешт предлагает экспорт украинского зерна через свою территорию

Киев • УНН

 • 125692 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов через Черное море из-за вторжения россии в Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Предложение озвучил в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Он также сказал, что не ожидает перебоев в поставках российского газа в Венгрию.

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предоставление Украине, Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Ранее

Как писал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокировка россией экспорта украинского зерна является военным преступлением.

Украинские Национальные Новости

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