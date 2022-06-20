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Боррель: блокада россией экспорта украинского зерна – военное преступление

Боррель: блокада россией экспорта украинского зерна – военное преступление

Киев • УНН

 • 127848 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокировка россией экспорта украинского зерна является военным преступлением. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Мы призываем россию деблокировать порты. (...) Невероятно, нельзя представить, чтобы миллионы тонн пшеницы оставались заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдали от голода", — сказал Боррель.

Во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге Боррель заявил, что действия россии являются "настоящим военным преступлением", и он "не может представить, что это будет продолжаться гораздо дольше".

Напомним

Суда под российским флагом перевозят украинское зерно в Сирию, сообщила компания Maxar Technologies.

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