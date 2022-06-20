Боррель: блокада росією експорту українського зерна – воєнний злочин

Цитата

"Ми закликаємо росію деблокувати порти. (...) Неймовірно, не можна уявити, щоб мільйони тонн пшениці залишалися заблокованими в Україні, а в решті світу люди страждають від голоду", – сказав Боррель.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Люксембурзі Боррель заявив, що дії росії є "справжнім воєнним злочином", і він "не може уявити, що це триватиме набагато довше".

Нагадаємо

Судна під російським прапором перевозять українське зерно до Сирії, повідомила компанія Maxar Technologies.