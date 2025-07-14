Буданов демонструє ознаки державного діяча зі стратегічним баченням - політолог

Досягнути домовленостей щодо припинення вогню між Україною та Росією можливо у 2025 році. Для цього потрібні щонайменше три сторони – Україна, росія та США, вважає начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Bloomberg, також прокоментувавши внутрішньополітичні проблеми в Україні, партнерство росії та Північної Кореї і прогнози щодо міжнародної підтримки нашої країни.

На те, що Буданов дав відповіді на цілу низку питань, про які зазвичай інформують президент або очільник ОП, звертає увагу політолог та блогер Олександр Кочетков. На його думку, голова ГУР виразно демонструє ознаки потенційного державного діяча з власним стратегічним баченням.

Зараз він дав інтерв’ю Bloomberg, яке виходить за рамки загальноприйнятого у нашій владі. Тому що там Буданов розмірковує на теми війни і миру, міжнародної підтримки України, бажаних реакцій Заходу, внутрішньополітичних проблем України. Зазвичай про це розповідає Президент України або очільник його офісу. Ну, ще міністр закордонних справ, якщо офіс дозволить. А всім іншим – не дозволяє. Як на мене, це не просто бажання висловити позицію і таким чином вплинути на перебіг подій. Це намагання продемонструвати, що окрім призначених спікерів, в Україні ще є постаті, які мають власні думки і не бояться їх висловлювати – пише Кочетков у своєму профілі в Facebook.

На думку політолога, керівник ГУР робить це свідомо, адже має підтримку не лише в Україні, а й на міжнародному рівні: "При цьому Буданов зовсім не схожий на адміністративного самогубця. Якщо він це робить, значить, знає, що йому можна. Тобто, неоголошена, але добре відчутна американська підтримка додає впевненості та рішучості. Чим далі, тим більше Буданов стає схожим не тільки на воєнного – генерала, очільника впливової і помітної структури, але й на потенційного державного діяча з власним стратегічним баченням".

Разом із цим Кочетков вважає, що варто чекати на головну політичну інтригу навколо Буданова.

"Головне позиціювання ще попереду", – констатує політолог.