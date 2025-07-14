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Буданов демонстрирует признаки государственного деятеля со стратегическим видением - политолог

Киев • УНН

 • 1426 просмотра

Политолог Александр Кочетков считает, что Буданов демонстрирует признаки потенциального государственного деятеля, высказываясь на темы, которые обычно обсуждают президент или глава ОП.

Буданов демонстрирует признаки государственного деятеля со стратегическим видением - политолог

Достичь договоренностей о прекращении огня между Украиной и Россией возможно в 2025 году. Для этого нужны как минимум три стороны – Украина, Россия и США, считает начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, также прокомментировав внутриполитические проблемы в Украине, партнерство России и Северной Кореи и прогнозы относительно международной поддержки нашей страны.

На то, что Буданов дал ответы на целый ряд вопросов, о которых обычно информируют президент или глава ОП, обращает внимание политолог и блогер Александр Кочетков. По его мнению, глава ГУР выразительно демонстрирует признаки потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением.

Сейчас он дал интервью Bloomberg, которое выходит за рамки общепринятого в нашей власти. Потому что там Буданов рассуждает на темы войны и мира, международной поддержки Украины, желаемых реакций Запада, внутриполитических проблем Украины. Обычно об этом рассказывает Президент Украины или глава его офиса. Ну, еще министр иностранных дел, если офис позволит. А всем остальным – не позволяет. Как по мне, это не просто желание высказать позицию и таким образом повлиять на ход событий. Это попытка продемонстрировать, что кроме назначенных спикеров, в Украине еще есть фигуры, которые имеют собственные мнения и не боятся их высказывать

– пишет Кочетков в своем профиле в Facebook.

По мнению политолога, руководитель ГУР делает это сознательно, ведь имеет поддержку не только в Украине, но и на международном уровне: "При этом Буданов совсем не похож на административного самоубийцу. Если он это делает, значит, знает, что ему можно. То есть, необъявленная, но хорошо ощутимая американская поддержка придает уверенности и решимости. Чем дальше, тем больше Буданов становится похожим не только на военного – генерала, руководителя влиятельной и заметной структуры, но и на потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением".

Вместе с этим Кочетков считает, что стоит ждать главной политической интриги вокруг Буданова.

"Главное позиционирование еще впереди", – констатирует политолог.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Bloomberg News
Северная Корея
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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