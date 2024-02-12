Британська розвідка: рф дедалі більше мілітаризує свою вищу освіту
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що відкриття нового військового науково-дослідного інституту у Вищій школі економіки в москві на чолі з відставними адміралами свідчить про те, що росія все більше мілітаризує свою вищу освіту.
Відкриття інституту світової військової економіки та стратегії у московській Вищій школі економіки свідчить про мілітаризацію вищої освіти рф. Виші очолюють відставні адмірали. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, пише УНН.
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Зазначається, що у лютому 2024 року у московській вищій школі економіки (ВШЕ) було створено новий військовий науково-дослідний інститут. Інститут світової військової економіки та стратегії був заснований політологом сергієм карагановим. Його очолить адмірал сергій авакянц, колишній командувач Тихоокеанського флоту, звільнений від командування у квітні 2023 року. авакянц вважає, що росія перебуває у стані довгострокової конфронтації із Заходом.
За даними британської розвідки, новий інститут охоплюватиме політику та економіку, але зосередиться на військово-промисловому комплексі закордонних країн. Він також сфокусується на вивченні стратегічного стримування та ролі ядерної зброї.
Співробітників інституту планують набирати здебільшого з різних факультетів ВШЕ. Крім того, до інституту запрошуватимуть дослідників із різних військових академій, таких як російська Військова академія Генерального штабу.
Це, швидше за все, призведе до тіснішої взаємодії між російськими академічними колами та оборонним сектором, що сприятиме посиленню мілітаризації вищої освіти,
Нагадаємо
Як раніше повідомляла британська розвідка, повномасштабна війна, яку розпочала росія проти України сприяє нестачі медичних працівників по всій рф.