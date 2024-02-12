Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что открытие нового военного научно-исследовательского института в Высшей школе экономики в москве во главе с отставными адмиралами свидетельствует о том, что россия все больше милитаризирует свое высшее образование.
Открытие института мировой военной экономики и стратегии в московской Высшей школе экономики свидетельствует о милитаризации высшего образования рф. Вузы возглавляют отставные адмиралы. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в феврале 2024 года в московской высшей школе экономики (ВШЭ) был создан новый военный научно-исследовательский институт. Институт мировой военной экономики и стратегии был основан политологом сергеем карагановым. Его возглавит адмирал сергей авакянц, бывший командующий Тихоокеанского флота, освобожденный от командования в апреле 2023 года. авакянц считает, что россия находится в состоянии долгосрочной конфронтации с Западом.
По данным британской разведки, новый институт будет охватывать политику и экономику, но сосредоточится на военно-промышленном комплексе зарубежных стран. Он также сфокусируется на изучении стратегического сдерживания и роли ядерного оружия.
Сотрудников института планируют набирать в основном из разных факультетов ВШЭ. Кроме того, в институт будут приглашать исследователей из различных военных академий, таких как российская Военная академия Генерального штаба.
Это, скорее всего, приведет к более тесному взаимодействию между российскими академическими кругами и оборонным сектором, что будет способствовать усилению милитаризации высшего образования,
Напомним
Как ранее сообщала британская разведка, полномасштабная война, которую начала россия против Украины способствует нехватке медицинских работников по всей рф.
Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование
Британская разведка сообщает, что открытие нового военного научно-исследовательского института в Высшей школе экономики в москве во главе с отставными адмиралами свидетельствует о том, что россия все больше милитаризирует свое высшее образование.
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