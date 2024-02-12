Открытие института мировой военной экономики и стратегии в московской Высшей школе экономики свидетельствует о милитаризации высшего образования рф. Вузы возглавляют отставные адмиралы. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в феврале 2024 года в московской высшей школе экономики (ВШЭ) был создан новый военный научно-исследовательский институт. Институт мировой военной экономики и стратегии был основан политологом сергеем карагановым. Его возглавит адмирал сергей авакянц, бывший командующий Тихоокеанского флота, освобожденный от командования в апреле 2023 года. авакянц считает, что россия находится в состоянии долгосрочной конфронтации с Западом.

По данным британской разведки, новый институт будет охватывать политику и экономику, но сосредоточится на военно-промышленном комплексе зарубежных стран. Он также сфокусируется на изучении стратегического сдерживания и роли ядерного оружия.

Сотрудников института планируют набирать в основном из разных факультетов ВШЭ. Кроме того, в институт будут приглашать исследователей из различных военных академий, таких как российская Военная академия Генерального штаба.

Это, скорее всего, приведет к более тесному взаимодействию между российскими академическими кругами и оборонным сектором, что будет способствовать усилению милитаризации высшего образования, - считает британская разведка.

Напомним

Как ранее сообщала британская разведка, полномасштабная война, которую начала россия против Украины способствует нехватке медицинских работников по всей рф.