Броварська громада готується до участі в експерименті з підвищення безпеки в закладах освіти

Броварська громада активно готується до участі у всеукраїнському експерименті з підвищення безпеки в закладах освіти, усі 13 ліцеїв відповідають вимогам проєкту. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла заступниця начальника управління освіти та науки Броварської міської ради Тамара Стельмах.

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В Україні стартує масштабний проєкт із підвищення рівня безпеки у школах. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, до експерименту залучать 2 000 шкіл по всій країні. Основні вимоги для участі включають облаштування укриттів, встановлення систем протипожежного захисту, блискавкозахисту, освітлення території, організація дорожньої безпеки біля закладів освіти та впровадження офіцерів служби освітньої безпеки.

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Броварська громада активно долучається до реалізації цього проєкту. Як повідомила заступниця начальника управління освіти та науки Броварської міської ради Тамара Стельмах, усі 13 ліцеїв громади відповідають визначеним критеріям. Проєкт рішення про їхню участь буде розглянуто на пленарному засіданні Броварської міської ради 30 січня.

Ми вивчили цю постанову, вирішили, що наші заклади освіти відповідають вимогам. Однією із умов участі в цьому експерименті є рішення засновника. Тому у нас 30 січня буде пленарне засідання Броварської міської ради і ми подали проєкт рішення про затвердження всіх наших 13 ліцеїв для участі у цьому проєкті, - розповіла Стельмах.

За її словами, на сьогодні три заклади громади — 1-й, 7-й і Требухівський ліцеї — вже затверджені Міністерством освіти і науки для участі в експерименті. Інші заклади також активно готуються до виконання додаткових вимог. Зокрема, в другому, 9-му і 10-му ліцеях заплановано встановлення систем блискавкозахисту у 2025 році за рахунок місцевого бюджету. Водночас громада має намір скористатися державною субвенцією для співфінансування цих заходів у форматі 50/50.

Броварська громада вже має значні досягнення у забезпеченні безпеки в закладах освіти. Там є сучасні укриття, встановлені системи пожежної сигналізації, відеоспостереження, а також в деяких ліцеях вже працюють офіцери служби освітньої безпеки.

За словами Тамари Стельмах, цей проєкт є важливим етапом для подальшого вдосконалення освітньої системи та підтвердження високого рівня розвитку громади.

Ми вважаємо, що участь у цьому експерименті підкреслить силу і спроможність Броварської громади, яка має потужні освітянські колективи та значні інвестиції в освіту. Це ще один крок для забезпечення безпеки та якісного освітнього процесу для наших учнів, - зазначила Стельмах.

Нагадаємо

Раніше Броварський міський голова Ігор Сапожко повідомив про успішне завершення капітальний ремонт двох укриттів у ліцеї №11, які забезпечують безпечне перебування для понад 400 учнів ліцею та вихованців Центру розвитку дитини.

Крім того, у Броварській громаді активно продовжують облаштовувати укриття в дитячих садочках, щоб забезпечити безпеку та комфорт дітей під час повітряних тривог.