Броварская громада готовится к участию в эксперименте по повышению безопасности в учебных заведениях

Броварская громада активно готовится к участию во всеукраинском эксперименте по повышению безопасности в учебных заведениях, все 13 лицеев соответствуют требованиям проекта. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала заместитель начальника управления образования и науки Броварского городского совета Тамара Стельмах.

Контекст

В Украине стартует масштабный проект по повышению уровня безопасности в школах. Согласно постановлению Кабинета Министров, к эксперименту привлекут 2 000 школ по всей стране. Основные требования для участия включают обустройство укрытий, установку систем противопожарной защиты, молниезащиты, освещение территории, организация дорожной безопасности возле учебных заведений и внедрение офицеров службы образовательной безопасности.

Детали

Броварская громада активно приобщается к реализации этого проекта. Как сообщила заместитель начальника управления образования и науки Броварского городского совета Тамара Стельмах, все 13 лицеев громады соответствуют определенным критериям. Проект решения об их участии будет рассмотрен на пленарном заседании Броварского городского совета 30 января.

Мы изучили это постановление, решили, что наши учебные заведения соответствуют требованиям. Одним из условий участия в этом эксперименте является решение учредителя. Поэтому у нас 30 января будет пленарное заседание Броварского городского совета и мы подали проект решения об утверждении всех наших 13 лицеев для участия в этом проекте, - рассказала Стельмах.

По ее словам, на сегодняшний день три заведения громады - 1-й, 7-й и Требуховский лицеи - уже утверждены Министерством образования и науки для участия в эксперименте. Другие заведения также активно готовятся к выполнению дополнительных требований. В частности, во втором, 9-м и 10-м лицеях запланирована установка систем молниезащиты в 2025 году за счет местного бюджета. Вместе с тем громада намерена воспользоваться государственной субвенцией для софинансирования этих мероприятий в формате 50/50.

Броварская громада уже имеет значительные достижения в обеспечении безопасности в учебных заведениях. Там есть современные укрытия, установлены системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также в некоторых лицеях уже работают офицеры службы образовательной безопасности.

По словам Тамары Стельмах, этот проект является важным этапом для дальнейшего совершенствования образовательной системы и подтверждения высокого уровня развития громады.

Мы считаем, что участие в этом эксперименте подчеркнет силу и способность Броварской громады, которая имеет мощные педагогические коллективы и значительные инвестиции в образование. Это еще один шаг для обеспечения безопасности и качественного образовательного процесса для наших учеников, - отметила Стельмах.

Напомним

Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко сообщил об успешном завершении капитального ремонта двух укрытий в лицее №11, которые обеспечивают безопасное пребывание для более 400 учеников лицея и воспитанников Центра развития ребенка.

Кроме того, в Броварской громаде активно продолжают обустраивать укрытия в детских садах, чтобы обеспечить безопасность и комфорт детей во время воздушных тревог.