British American Tobacco йде з Росії

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"Ми прийшли до висновку, що володіння бізнесом BAT в Росії більше не є стійким в нинішніх умовах. Сьогодні ми почали процес швидкого трансферу нашого російського бізнесу в повній відповідності з міжнародним і місцевим законодавством. Крім продовження виплати заробітної плати нашим 2 500 співробітникам, ми зробимо все можливе, щоб гарантувати їх майбутню зайнятість. Після завершення процесу BAT більше не буде присутній в Росії", - сказано в заяві.

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У компанії заявили, що "пишаються своїми цінностями та етикою" і закликають "всіх лідерів і уряду знайти мирне і стійке вирішення цього трагічного конфлікту за допомогою сили діалогу і дипломатії", говорячи про напад Росії на Україну.

Раніше

Як писав УНН, напередодні Міжнародна система грошових переказів Western Union заявила, що засуджує неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну і призупиняє роботу на території Росії та Білорусі.