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British American Tobacco йде з Росії

British American Tobacco йде з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Британська компанія British American Tobacco заявили про припинення своєї присутності в Росії. Про це йдеться в заяві компанії від 11 березня, пише УНН.

Цитата

"Ми прийшли до висновку, що володіння бізнесом BAT в Росії більше не є стійким в нинішніх умовах. Сьогодні ми почали процес швидкого трансферу нашого російського бізнесу в повній відповідності з міжнародним і місцевим законодавством. Крім продовження виплати заробітної плати нашим 2 500 співробітникам, ми зробимо все можливе, щоб гарантувати їх майбутню зайнятість. Після завершення процесу BAT більше не буде присутній в Росії", - сказано в заяві.

Деталі

У компанії заявили, що "пишаються своїми цінностями та етикою" і закликають "всіх лідерів і уряду знайти мирне і стійке вирішення цього трагічного конфлікту за допомогою сили діалогу і дипломатії", говорячи про напад Росії на Україну.

Раніше

Як писав УНН, напередодні Міжнародна система грошових переказів Western Union заявила, що засуджує неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну і призупиняє роботу на території Росії та Білорусі.

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