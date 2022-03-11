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British American Tobacco уходит из России

British American Tobacco уходит из России

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Британская компания British American Tobacco заявили о прекращении своего присутствия в России. Об этом говорится в заявлении компании от 11 марта, пишет УНН.

Цитата

"Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России более не является устойчивым в нынешних условиях. Сегодня мы начали процесс быстрого трансфера нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2 500 сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать их будущую занятость. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России", - сказано в заявлении.

Детали

В компании заявили, что "гордятся своими ценностями и этикой" и призывают "всех лидеров и правительства найти мирное и устойчивое решение этого трагического конфликта с помощью силы диалога и дипломатии", говоря о нападении России на Украину.

Ранее

Как писал УНН, накануне международная система денежных переводов Western Union заявила, что осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину и приостанавливает работу на территории России и Беларуси.

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