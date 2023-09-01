Британцям взимку платитимуть, щоб вони споживали менше електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Британії цієї зими знову запровадять схему, яка дозволяє британським будинкам платити за використання меншої кількості електроенергії. Про це повідомляє британська енергетична компанія Britain National Grid, пише Reuters, передає УНН.
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Відповідно до послуги гнучкості попиту (DFS), будинки, які підписали контракт зі своїми постачальниками, отримували оплату, як правило, через гроші з рахунків, за вимкнення приладів, таких як духовки та посудомийні машини, протягом певного періоду, коли попит на електроенергію високий.
Мета такого заходу – запобігти повторним перебоям з електроенергією взимку.
Загалом споживачі електроенергії заощадили достатньо електроенергії для 10 мільйонів будинків.
Торік британців попередили, що будинки можуть зіткнутися з тригодинними відключеннями електроенергії взимку 22/23, якщо країна не зможе забезпечити достатній імпорт газу та електроенергії.
Країна запустила послугу DFS як частину свого інструментарію, щоб допомогти запобігти колапсу.
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