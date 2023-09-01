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Британцям взимку платитимуть, щоб вони споживали менше електроенергії

Британцям взимку платитимуть, щоб вони споживали менше електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Британії цієї зими знову запровадять схему, яка дозволяє британським будинкам платити за використання меншої кількості електроенергії. Про це повідомляє британська енергетична компанія Britain National Grid, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Відповідно до послуги гнучкості попиту (DFS), будинки, які підписали контракт зі своїми постачальниками, отримували оплату, як правило, через гроші з рахунків, за вимкнення приладів, таких як духовки та посудомийні машини, протягом певного періоду, коли попит на електроенергію високий.

Мета такого заходу – запобігти повторним перебоям з електроенергією взимку.

Загалом споживачі електроенергії заощадили достатньо електроенергії для 10 мільйонів будинків.

Торік британців попередили, що будинки можуть зіткнутися з тригодинними відключеннями електроенергії взимку 22/23, якщо країна не зможе забезпечити достатній імпорт газу та електроенергії.

Країна запустила послугу DFS як частину свого інструментарію, щоб допомогти запобігти колапсу.

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