Британцям взимку платитимуть, щоб вони споживали менше електроенергії

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Відповідно до послуги гнучкості попиту (DFS), будинки, які підписали контракт зі своїми постачальниками, отримували оплату, як правило, через гроші з рахунків, за вимкнення приладів, таких як духовки та посудомийні машини, протягом певного періоду, коли попит на електроенергію високий.

Мета такого заходу – запобігти повторним перебоям з електроенергією взимку.

Загалом споживачі електроенергії заощадили достатньо електроенергії для 10 мільйонів будинків.

Торік британців попередили, що будинки можуть зіткнутися з тригодинними відключеннями електроенергії взимку 22/23, якщо країна не зможе забезпечити достатній імпорт газу та електроенергії.

Країна запустила послугу DFS як частину свого інструментарію, щоб допомогти запобігти колапсу.

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