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Британцам зимой будут платить, чтобы они потребляли меньше электроэнергии

Британцам зимой будут платить, чтобы они потребляли меньше электроэнергии

Киев • УНН

 • 555852 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Британии этой зимой снова введут схему, которая позволяет британским домам платить за использование меньшего количества электроэнергии. Об этом сообщает британская энергетическая компания Britain National Grid, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В соответствии с услугой гибкости спроса (DFS), дома, которые подписали контракт со своими поставщиками, получали оплату, как правило, через деньги из счетов, за отключение таких приборов, как духовки и посудомоечные машины, в течение определенного периода, когда спрос на электроэнергию высок.

Цель такой меры – предотвратить повторные перебои с электроэнергией зимой.

В целом потребители электроэнергии сэкономили достаточно электроэнергии для 10 миллионов домов.

В прошлом году британцев предупредили, что дома могут столкнуться с трехчасовыми отключениями электроэнергии зимой 22/23, если страна не сможет обеспечить достаточный импорт газа и электроэнергии.

Страна запустила услугу DFS как часть своего инструментария, чтобы помочь предотвратить коллапс.

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