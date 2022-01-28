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The New York Times

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Британський уряд закликав бізнес готуватися до російських кібератак

Британський уряд закликав бізнес готуватися до російських кібератак

Київ • УНН

 • 12255 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Британські організації та великий бізнес мають бути готові до можливих кібератак за підтримки російської держави, попередив у п'ятницю директор з операцій Національного центру кібербезпеки Пол Чичестер, пославшись на недавні зломи десятків офіційних українських сайтів. Про це УНН пише з посиланням на Financial Times.

Минулого тижня десятки українських урядових комп'ютерних мереж зазнали кібератаки. США та НАТО засудили напад, який, за підозрою українських офіційних осіб, виходив із Москви.

Деталі

Директор з операцій Національного центру кібербезпеки Пол Чичестер, закликав до пильності і сказав, що "життєво важливо, щоб організації дотримувалися рекомендацій (кібербезпеки) для забезпечення своєї стійкості".

Він додав: "Протягом кількох років ми спостерігали закономірність зловмисної поведінки Росії у кіберпросторі. Інциденти минулого тижня в Україні мають ознаки аналогічної російської активності, яку ми спостерігали раніше".

Що було раніше

Попередження Великої Британії повторює аналогічне попередження Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури США та ФБР цього місяця про можливі кібератаки з Росії на критично важливу інфраструктуру.

Міністерство закордонних справ Канади зазнало злому 19 січня, того ж дня, коли провідне кіберагентство країни попередило про можливі атаки з боку Росії.

Аналітики вважають, що російські кібератаки можуть бути спрямовані на підвищення політичних витрат для США та союзників по НАТО у відповідь на можливе вторгнення в Україну, де на кордоні зосереджено понад 100 000 російських військовослужбовців.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив про плани Росії розпочати "блискавичну війну", а на вихідних Велика Британія заявила, що має докази того, що президент Росії Володимир Путін прагне встановити в Києві маріонетковий режим.

Велика Британія направила в Україну 30 військовослужбовців для навчання збройних сил країни за допомогою 2000 протитанкових ракет малої дальності, поставлених країною напередодні.

Москва неодноразово заперечувала свої плани вторгнення, а високопосадовці Росії звинувачували Захід у ескалації напруженості шляхом розгортання сил та публікації "фальшивих" тверджень про змови Росії про зміну режиму в Україні.

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