Британское правительство призвало бизнес готовиться к российским кибератакам

КИЕВ. 28 января. УНН. Британские организации и крупный бизнес должны быть готовы к возможным кибератакам при поддержке российского государства, предупредил в пятницу директор по операциям Национального центра кибербезопасности Пол Чичестер, сославшись на недавние взломы десятков официальных украинских сайтов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Financial Times.