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Британський суд видав ордер на обшуки в Cambridge Analytica

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica після того, як отримали ордер від Верховного британського суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Близько 20 чиновників, одягнених в чорні куртки з „ICO Enforcement“ (управління британського комісара за інформацією) на них, прибули в центральні офіси фірми в Лондоні”, — сказано в повідомленні.

Крім того, за даними агентства, Лондон направив офіційний запит до засновника Facebook Марка Цукерберга з проханням дати пояснення Конгресу, як дані користувачів соцмережі виявилися у Cambridge Analytica.

Як повідомляв УНН, Лондон вимагав доступ до серверів фірми, звинуваченої у зборі даних для Трампа.

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